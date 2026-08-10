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رمز الخبر: 228148
تأريخ النشر : 2026August10 - 21:21
سرویس کیهان عربی » اخبار
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رودري على بعد خطوة من الكامب نو

 

كشف تقارير صحفية عن تطورات جديدة بشأن مستقبل لاعب الوسط الإسبانيرودري، مؤكداً وجود مفاوضات متقدمة بين إدارة ناديبرشلونةوممثلي اللاعب لحسم انتقاله إلى صفوف الفريق الكتالوني.

ووفقاً للمصدر ذاته، فإن المحادثات تسير في اتجاه إيجابي بين الأطراف المعنية، وسط توقعات بإمكانية إنهاء كافة تفاصيل الصفقة والإعلان الرسمي عنها خلال الأيام القليلة القادمة.

وتأتي هذه التحركات في إطار سعي برشلونة لتعزيز خط وسطه بلاعب صاحب خبرة عالية في البطولات الأوروبية، حيث تُكثّف الإدارة جهودها لإتمام الاتفاق المالي والرياضي معمانشستر سيتيلإغلاق الملف بنجاح قبل ختام فترة الانتقالات الحالية.

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