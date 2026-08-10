روسيا اليوم/ قال ميتسوهيرو كيمورا، رئيس المنظمة الوطنية اليابانية "إيسوي-كاي"، تأييده لرأي نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف عن فقدان اليابانيين المعاصرين لروح الساموراي.

وأضاف كيمورا في مقابلة مع وكالة نوفوستي: "فعلا لقد فقد اليابانيون روح الساموراي، والتي بموجبها يكون الخير خيرا والشر شرا. لذلك، فإن ما قاله مدفيديف بأن اليابان ستتحول بهذا الشكل إلى رونين (ساموراي بلا سيد) هو أمر صحيح. هل نحن حقا أمة فقدت روح الساموراي؟ على ما يبدو لقد أصاب التغيير معظم اليابانيين تحت الاحتلال الأمريكي".

وأعرب كيمورا عن ثقته بأن "أمريكا أجبرت اليابان على النظر إلى تاريخها بازدراء للذات، وأن طوكيو أصبحت تسعى لإرضاء واشنطن بكل الوسائل والطرق".

وتابع السياسي الياباني: "اليابان تخاف من أمريكا. لم يعد يوجد لدينا روح الساموراي. إذا عارض أحد أمريكا، فسيُجبر رئيس الوزراء على الاستقالة، وقد حدث هذا بالفعل من قبل. اليابان تخضع للإدارة الأمريكية، والاحتلال مستمر، ولا وجود لروح الساموراي".