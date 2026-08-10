الخارجية الروسية تطالب بإدانة دولية للضربات الأوكرانية على بيلغورود

روسيا اليوم/ دعت الخارجية الروسية المنظمات الدولية إلى إدانة الضربات الأوكرانية على بيلغورود ونيجنيكامسك، محذرة من أن الصمت حيالها سيعد تواطؤا وتشجيعا على هجمات جديدة.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في بيان رسمي إن موسكو تدعو المنظمات الدولية ووسائل الإعلام المستقلة إلى إصدار تقييم صارم للجرائم الإرهابية التي ترتكبها كييف.

وأضافت أن الضربات التي تنفذها كييف "لا جدوى عسكرية لها" وتنفذ عمدا لأهداف إرهابية، مشيرة إلى أن الهجمات على مناطق روسية أخرى تتسبب يوميا في سقوط ضحايا بين المدنيين، بينهم أطفال ونساء ومسنون. وأكدت زاخاروفا أن لجنة التحقيق الروسية فتحت قضايا جنائية بشأن الهجمات، مشيرة إلى أن جميع المتورطين سيجري تحديدهم وسينالون عقابا صارما وحتميا، أو سيواجهون ردا عسكريا.

وفي وقت سابق، أفادت الخدمة الصحفية لرئيس جمهورية تتارستان بأن الجمهورية تعرضت صباح الاثنين لهجوم بطائرات مسيرة استهدف منشآت إنتاجية ومدنية.