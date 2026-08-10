تركيا تنفي علمها بخطة أميركية لنقل أسلحة إلى أوكرانيا عبر أراضيها

روسيا اليوم/ أفاد مصدر في الحكومة التركية لوكالة "نوفوستي" بأن السلطات التركية لا تملك معلومات بشأن خطط وزارة الخارجية الأمريكية لنقل أسلحة أمريكية إلى أوكرانيا عبر الأراضي التركية.

وقال المصدر الذي لم يكشف عن هويته: "ليست لدينا معلومات بشأن أي خطط لوزارة الخارجية الأمريكية في هذا الاتجاه، ومن الأفضل توجيه السؤال مباشرة إلى الجانب الأمريكي".

وجاء ذلك بعدما أبلغت وزارة الخارجية الأمريكية الكونغرس بخطة محتملة لنقل أسلحة أمريكية موجودة لدى تركيا إلى أوكرانيا، وفقا لوثائق رسمية للكونغرس. وبحسب الوثائق، تشمل الأسلحة منصات إطلاق أنظمة الراجمات الصاروخية متعددة القاذفات MLRS وصواريخ باليستية من طراز ATACMS. وتعتبر روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تعيق التسوية وتورط دول الناتو بشكل مباشر في النزاع، وتصفها بأنها "لعب بالنار". وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أشار إلى أن أي شحنات تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا. كما صرح الكرملين بأن ضخ أوكرانيا بالأسلحة من قبل الغرب لا يساهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي على أي محادثات سلام محتملة.