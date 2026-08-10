الجيش الإسرائيلي يعترض طائرة مسيرة قادمة من مصر إلى غزة

روسيا اليوم/ ذكرت صحيفة إسرائيلية أن الجيش اعترض طائرة مسيرة محملة بالأسلحة قرب الحدود المصرية كانت في طريقها إلى قطاع غزة. وحذرت الصحيفة عبر تقرير لها من تدهور الموقف الميداني في غزة وتنامي قدرات الحركة في ظل غياب استراتيجية لليوم التالي.

وقالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية إنه بعد مرور ما يقرب من ثلاث سنوات على السابع من أكتوبر يوجد الجيش الإسرائيلي في موقف دفاعي بقطاع غزة في الوقت الذي تعيد فيه حركة حماس بناء قوتها وتطالب إسرائيل بالتعامل مع الضغط الأمريكي للحد من عملياتها.

ولفتت "معاريف" إلى أنه منذ ما يقرب من أسبوع يكبح الجيش الإسرائيلي نيرانه بشكل شبه كامل في قطاع غزة حيث يخوض جنوده نوعا من المعارك الدفاعية ويتمركزون على الخط الأصفر في المقدمة بينما تقع مواقع الجيش على بعد مسافة أو مسافتين إلى الخلف ويعمل الجيش في المنطقة الواقعة بين سياج الغلاف والخط الأصفر لمحاولة رصد المزيد من البنى التحتية لحماس التي لم تتم معالجتها بعد والتي تم ترميم بعضها وتأهيلها مؤخرا.