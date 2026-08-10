بريطانيا تثير جدلا بخطة ترحيل السجناء الأجانب إلى السلفادور

روسيا اليوم/ أثار حزب الإصلاح البريطاني موجة من الانتقادات الحادة، بعد أن كشف النقاب عن خطة مثيرة للجدل تقضي بترحيل جميع السجناء الأجانب من السجون البريطانية إلى دول مثل السلفادور وكوسوفو.

وجاءت هذه الخطة على لسان المتحدث باسم الشؤون الداخلية في الحزب، ضياء يوسف، الذي تعهد بتغيير القانون لضمان قضاء المدانين بجرائم خطيرة مثل القتل والاغتصاب والعنف الشديد لعقوباتهم كاملة، مشيرا إلى وجود أكثر من 10 آلاف أجنبي في السجون البريطانية، ومؤكداً أن الحزب سيرحل جميع الأجانب، وفي حال رفضت بلدانهم استقبالهم، فسيتم إرسالهم لقضاء عقوباتهم في دول ثالثة.

وفي هذا السياق، كشفت صحيفة "ذا صن" أن زعيم الحزب نايجل فاراج قد أجرى محادثات مع حكومة السلفادور حول إمكانية استئجار مساحات سجنية، مع خطط لزيارة وفد من الحزب إلى الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى في الأشهر المقبلة، لمزيد من مناقشات الجدوى، في خطوة تحاكي سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أبرم اتفاقا مماثلا مع السلفادور لترحيل مهاجرين من الولايات المتحدة.