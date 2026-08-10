رئيس صربيا يحذر أوروبا أنها على شفا حرب كبرى

العالم/ حذر رئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش من أن أوروبا تقف على شفا حرب كبرى، معتبرا أن النزاع في أوكرانيا لن يتم تسويته قريبا، وداعيا إلى التخلي عن السعي لإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا.

جاءت تصريحات فوتشيتش في بودكاست مع رئيس مجلس إدارة مجموعة “أكسيل سبرينغر” الإعلامية الألمانية ماتياس دوبفنر، حيث أعرب عن رأيه بأن النزاع في أوكرانيا لن يتم تسويته في المستقبل القريب، وأضاف: “أعتقد أننا نقف على شفا حرب أكبر. ولهذا السبب كنت آمل أنه بحلول هذا الوقت، كان شخص آخر قد اتخذ بالفعل شيئا لإحلال السلام.

وشدد الرئيس الصربي على أنه لا يعتقد بإمكانية تحقيق نصر سهل على روسيا، قائلا: “لا أعرف كيف يمكن هزيمة روسيا، لأنني لا أصدق أن ذلك سيكون سهلا. ففي النهاية، روسيا قوة نووية، ولا يمكن مهاجمتها بهذه السهولة”. ودعا إلى إيجاد حل وسط للأزمة الأوكرانية والتخلي عن السعي لإلحاق الهزيمة بأي طرف. من جانبها، أعلنت روسيا مرارا عن استعدادها للتسوية السلمية بشأن أوكرانيا، في حين أن رغبة كييف في التفاوض موضع شك.