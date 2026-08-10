نتنياهو يرفض وثيقة النقاط الـ 15 تحت ضغط الانتخابات

العالم/ مع اقتراب الانتخابات، رفض رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو وثيقة النقاط الخمسة عشرة لمجلس السلام في غزة رابطا أي انسحاب إسرائيلي من القطاع بنزع سلاح حماس بالكامل، الأمر الذي تراه أمريكا ومراقبون جزءا من التجاذبات السياسية عشية الانتخابات

الانتخابات تستحق كل نفيس، هذا ما يراه مراقبون بعد أن أعاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مسار اتفاق غزة إلى المربع الأول، معلنا رفض الكيان الإسرائيلي لوثيقة نقاط مجلس السلام الخمسة عشرة، وأن وقف عمليات الاغتيال بغزة مؤخرا سببه نقص الفرص العملياتية وأن عمليات الجيش الإسرائيلي مستمرة.