إصابات بقصف مدفعي لقوات الاحتلال على غزة وسط تواصل الخروقات

* إصابة 6 فلسطينيين من جراء العدوان الإسرائيلي خلال 24 ساعة

العالم/ أصيب، طفل برصاص جيش الاحتلال في حي النجار وسط مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، فيما أصيب مواطن برصاص الاحتلال في منطقة الظهرة غربي المدينة، ذلك اثر تواصل قوات الاحتلال، خرق اتفاق إطلاق النار في قطاع غزة، عبر القصف المدفعي وإطلاق نار تجاه أماكن متفرقة من شرقي وجنوبي القطاع.

وأفاد "المركز الفلسطيني للإعلام"، عن اصابة مواطن فلسطيني مدني، بعد ظهر الاحد، برصاص قوات الاحتلال، إثر إطلاق نار عدواني استهدف محيط الكنيس بمواصي خان يونس. وأورد شهود عيان أن مدفعية الاحتلال قصفت، المناطق الشرقية لمدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة.

وأفاد مصدر محلي أن مدفعية الاحتلال قصفت شمال شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة في حين أطلقت زوارق حربية إسرائيلية النار باتجاه ساحل مدينة غزة. وقصفت مدفعية الاحتلال محيط مفترق السنافور شرقي حي التفاح، إلى جانب إطلاق نار مكثف من الدبابات الإسرائيلية شرقي المدينة. واطلقت دبابات الاحتلال نيرانًا مكثفة بمنطقة الشاكوش شمالي مدينة رفح جنوبي القطاع، وتجاه شرقي مدينة غزة. كما أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيرانًا مكثفة من عرض بحر مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وفي وقت سابق السبت، أفاد مستشفى شهداء الأقصى باستشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، في حين ذكرت مصادر في مستشفيات في غزة أن 9 فلسطينيين، بينهم 4 أطفال، أُصيبوا بنيران قوات الاحتلال خارج مناطق سيطرتها في القطاع.

وبلغت حصيلة الشهداء منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر 1257 شهيدًا، إضافة إلى 4131 إصابة، فيما تمكنت الطواقم من انتشال 806 جثامين، وفق وزارة الصحة. وارتفعت الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 73,384 شهيدًا، فيما بلغ عدد الإصابات 174,242. وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار، رغم موافقة فصائل المقاومة قبل أيام على الخطة التي طرحها الوسطاء لتنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.

في جانب آخر، روى الأسير الفلسطيني ماجد ياسين تفاصيل ما تعرض له داخل السجون الإسرائيلية من ضرب وتعذيب وإهانات. وقال ماجد ياسين "استقبلونا بالصفع والضرب والإهانة.. وقيدوا أقدامنا وأيدينا بالسلاسل والكلبشات". وصرح الأسير المحرر بأن الأسرى داخل السجون يعيشون ظروفا قاسية لا إنسانية.

وأفرجت إسرائيل يوم الأحد عن 37 أسيرا من قطاع غزة من ضمنهم الأسير الفلسطيني ماجد ياسين. وقال الصليب الأحمر إنه سهل نقل 37 أسيرا بينهم سيدة، من معبر كرم أبو سالم إلى مستشفى ناصر في خان يونس جنوبي القطاع.

وأضاف الصليب الأحمر أنه منذ عام 2023 سهل نقل أكثر من 2700 معتقل مفرج عنهم. مؤكدا أنه لم نتمكن من زيارة المعتقلين في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023. وطالب الصليب الأحمر بإبلاغه بمصير المعتقلين وأماكن احتجازهم، والسماح له بالوصول إليهم، مشددا على ضرورة معاملة المعتقلين إنسانيا وتوفير ظروف احتجاز مناسبة، وتمكينهم من التواصل مع عائلاتهم.

في السياق، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة بوصول 6 إصابات إلى مستشفيات القطاع من جراء العدوان الإسرائيلي خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وأشارت إلى أن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرق، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

ومنذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين أول/أكتوبر 2025، بلغ إجمالي عدد الشهداء 1,258، فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات 4،145، ووصل إجمالي حالات الانتشال إلى 807. وفي الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، بلغ العدد التراكمي للشهداء 73,386، في حين بلغ العدد التراكمي للإصابات 174,256 إصابة.

وفي وقت سابق، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 4,091 خرقاً وانتهاكاً لاتفاق "وقف إطلاق النار" الممتد منذ 300 يوم. وأفاد تقرير الإعلامي الحكومي بأن الانتهاكات تزامنت مع عرقلة مستمرة لدخول شاحنات المساعدات الغذائية والإنسانية، وفرض قيود مشددة على حركة سفر المواطنين من قطاع غزة وإليه.