حرس الثورة الاسلامية: أجبرنا العدو على التراجع السريع عن جميع اهدافه

* حرب رمضان هي الوحيدة التي اعترفت أميركا بهزيمتها ولم تحقق أي مكاسب فيها

*مضيق هرمز ليس مجرد ممر مائي بالنسبة لنا بل ساحة معركة في ظل الظروف الراهنة

*استراتيجيتنا الحالية هي الحفاظ على المضيق حتى يرضخ الاعداء لجميع شروطنا

طهران-مهر:- أشار المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية إلى أن الحرب الوحيدة التي اعترفت أمريكا بهزيمتها فيها ولم تحقق أي مكاسب هي "حرب رمضان"، قائلاً: هذا الأمر نفسه جعلنا نواصل هذه المقاومة حتى تحقيق النصر النهائي.

واكد المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية، إلى أن الحرب الوحيدة التي اعترفت أمريكا بهزيمتها فيها ولم تحقق أي مكاسب هي حرب رمضان، قائلاً: هذا الأمر نفسه جعلنا نواصل هذه المقاومة حتى تحقيق النصر النهائي.

وفي إشارة إلى الاستراتيجية الحالية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذه الحرب، صرّح اللواء محبي قائلاً: "إن الاستراتيجية الحالية هي في الواقع استمرار للاستراتيجيات السابقة، والمقاومة الدائمة والدؤوبة وهزيمة العدو هي استراتيجيتنا الثابتة".

وأضاف: "لقد أجبرنا العدو حالياً على التراجع السريع عن جميع الأهداف التي كان يطمح إليها، وعلى طريق التراجع".

وتابع المتحدث باسم الحرس الثوري: "لقد وصل العدو اليوم إلى مرحلة بذل فيها كل جهده وعرقه لفتح مضيق هرمز، وهو مضيق كان مفتوحاً من قبل، ويحاول الآن إعادة فتحه".

مؤكداً على أهمية مضيق هرمز، قال محبي: "إن مضيق هرمز ليس مجرد ممر مائي بالنسبة لنا، بل هو في ظل الظروف الراهنة، يُعتبر ساحة معركة".

وأشار إلى أن: "استراتيجيتنا الحالية هي الحفاظ على هذا المضيق، وستستمر هذه الاستراتيجية حتى يقبل العدو بجميع شروطنا".