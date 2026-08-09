القوات اليمنية تشن هجوما على مواقع التحالف السعودي في المخا

طهران-فارس:- أعلنت القوات المسلحة اليمنية،امس الاحد، عن تنفيذ عملية عسكرية واسعة ونوع لتااريخ والمسيرات استهدفت تحشيدات عسكرية ومخازن أسلحة تابعة للتحالف السعودي في منطقة المخا.

وأعلنت القوات المسلحة اليمنية، عن تنفيذ عملية عسكرية واسعة ونوعية استهدفت تجمعات وتحشيدات عسكرية ومخازن أسلحة تابعة للعدو السعودي في منطقة المخا، مؤكدة أن الضربات حققت إصابات دقيقة بفضل الله وأسفرت عن تدمير معدات عسكرية ومصرع وجرح العشرات، بينهم عناصر سعوديون.

وأوضحت القوات المسلحة اليمنية في بيان لها أن الهجوم نُفذ باستخدام دفعة كبيرة من الصواريخ والطائرات المسيرة.

وشددت على أنها لن تسمح للعدو السعودي بتحقيق أهدافه في استهداف الشعب اليمني والزج بأبنائه في محارق الموت خدمة لمخططه التآمري.

وأكد البيان استمرار القوات المسلحة اليمنية في رصد وتتبع كافة التحركات والتحشيدات السعودية واستهدافها بشكل مباشر، متمسكة بالمعادلة الميدانية المعلنة: "الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد".

وعقب الهجمات الدقيقة والفعالة التي نفذتها أنصار الله ضد تجمعات المرتزقة التابعين للسعودية في مناطق مختلفة، أصدرت قيادة هذه القوات توجيهات بتفريق القوات والمعدات ونشرها داخل الأحياء السكنية، تفادياً لاستهدافها من قبل قوات أنصار الله. وقد أثار هذا الإجراء الذي أقدمت عليه المرتزقة التابعة للسعودية في عدد من المناطق، ولا سيما مأرب وتعز، استياءً واسعاً واحتجاجات شديدة من جانب السكان والمسؤولين المحليين.

وتزامنا مع وصول ضباط سعوديين أفادت مصادر مطلعة بأن الهجوم الذي شنته أنصار الله صباح اليوم على ميناء المخا في غرب اليمن كان إجراءً استباقياً، وتزامن مع وصول عدد من الضباط السعوديين إلى المنطقة.