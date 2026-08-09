"روساتوم" تعلن إعادة موظفيها إلى محطة "بوشهر" النووية

طهران-مهر:-أعلن مدير مؤسسة "روساتوم" الروسية للطاقة الذرية أليكسي ليخاتشوف أن المؤسسة بدأت بإعادة موظفيها إلى محطة "بوشهر" النووية في إيران، مؤكدا أن عدد الموظفين سيصل إلى 100 بحلول الخريف.

وقال ليخاتشوف: "بدأنا بإعادة المختصين إلى موقع بناء محطة بوشهر للطاقة النووية. وقد وصل أول 5 من المهندسين والفنيين إلى مكان إقامتهم وبدأوا عملهم. وبذلك يصل إجمالي عدد المختصين الروس إلى 25".

وأضاف: "نعتزم إرسال المجموعة التالية، التي تضم عشرات الموظفين، خلال الأسبوعين المقبلين، بشرط عدم تصاعد الصراع بين الولايات المتحدة وإيران مجددا. وإذا سارت الأمور على ما يرام، سيصل عدد موظفي مشروعنا إلى 100 موظف بحلول الخريف".

وتابع: "بالطبع، تشمل خططنا عودة جميع المتخصصين الذين تم إجلاؤهم سابقا من إيران في أقرب وقت ممكن. ومع ذلك، فإن العودة إلى الأوضاع ما قبل الحرب لن تكون ممكنة إلا بعد التوصل إلى اتفاق نهائي بين الولايات المتحدة وإيران بشأن وقف إطلاق النار".

وختم: "في الموقع، يستمر تشييد المباني الرئيسية والمساعدة لوحدتي الطاقة رقم 2 و3، كما بدأت في الأعمال التحضيرية على المنشآت الهيدروليكية".

وفي أبريل الماضي أعلنت مؤسسة "روسآتوم" عن إجلاء أكثر من 600 موظف وخبير روسي من محطة بوشهر النووية في إيران. جاء هذا القرار الاحترازي لحماية الأرواح وضمان سلامة الكوادر الفنية بعد تعرض الأراضي الإيرانية لضربات عسكرية أمريكية وإسرائيلية واقتراب التهديدات من محيط المنشأة.