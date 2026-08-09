فاينانشال تايمز : ترامب بدأ بضرورة " استسلام ايران " وانتهى به المطاف ذليلا

طهران – كيهان العربي

شددت صحيفة " فاينانشال تايمز "على ان ترامب قد بدأ الحرب بضرورة استسلام

ايران دون قيد او شرط. الا انه تراجع ذليلا امام ايران ليتنحصر مطالبه بفتح مضيق هرمز.

ففي تقرير تحليلي اشارت الصحيفة الى الانسداد الذي وصله ترامب في حربه على ايران لتقول : ان ترامب يواجه خيارات عدة للخروج من الحرب بينما كان يدعي في البدء بان على ايران ان تستسلم وها هو اليوم يعاني من ذلة استراتيجية.

واضافت الصحيفة : ان ترامب ومستشاريه قد ادعوا خلال الاشهر الخمسة الماضية ولعشرات المرات ان الاتفاق مع ايران قريب الحصول.

ولكن حتى اذا تم التوصل الى اتفاق بين ايران وسلطنة عمان فلاتتحقق الاهداف التي كان يطمح لها ترامب بداية الحرب.

فمنذ بداية الحرب في فبراير كانت قائمة مطالب ترامب تشمل : البرنامج النووي الايراني والصواريخ الباليستية والمجاميع المسلحة في المنطقة لتتحول الى مطلب صغير واحد وهو ان تسمح ايران بعودة مضيق هرمز الى الحالة التي كانت عليها قبل الحرب وهذا حسب منتقدين بمثابة اذلال استراتيجي.

فاي اتفاق يعطي لايران حق الهيمنة على الممر المائي الحيوي وبامكان ايران ان تغلق المضيق متى شاءت. واي خيار اخر سيكلف اميركا شحة في النفط وزيادة التضخم لاسيما لم يبق على الانتخابات النصفية الاميركية سوى ثلاثة اشهر.