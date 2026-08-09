قائد الثور ة الاسلامية يستقبل الرئيس بزشكيان

طهران-مهر:- التقى الرئيس مسعود بزشكيان، بالتزامن مع بدء السنة الثالثة من ولايته الرئاسية، سماحة آية الله السيد مجتبى حسيني خامنئي قائد الثورة الاسلامية، وبحث معه عدداً من القضايا والملفات الداخلية.

وتناول اللقاء بالتفصيل أبرز قضايا البلاد ومشكلاتها، ولا سيما سبل تأمين الاحتياجات المعيشية للمواطنين، والأوضاع الراهنة في ظل الحرب المفروضة الثالثة والتطورات المرتقبة خلال المرحلة المقبلة.

كما جرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات في المجال العسكري، والسبل الكفيلة بتأمين الموارد وإدارة النفقات بالعملات المحلية والأجنبية وقطاع الطاقة، إلى جانب مناقشة آليات تعزيز التفاعل والتعاون الاقتصادي مع الأطراف الخارجية.