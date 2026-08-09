قريبا..نشر صور قائد الثورة خلال اجتماعاته مع القادة العسكريين

طهران-فارس:-صرح نائب رئيس منظمة التعبئة (البسيج) العميد قاسم قريشي، انه سيتم نشر صور قائد الثورة الاسلامية القائد العام للقوات المسلحة الإمام السيد مجتبى الخامنئي خلال اجتماعاته مع القادة العسكريين، وستفضح مرة اخرى اعداء الشعب الايراني.

وفي مراسم تكريم وتقديم مساعدي ممثلية الولي الفقيه في هذه المنظمة، أشاد العميد قاسم قريشي بجهود المساعدين السابقين وتمنى التوفيق للمساعدين الجدد، مؤكدًا على حساسية مكانة منظمة التعبئة ودورها الاستراتيجي في حماية قيم الثورة، وصرح قائلاً: "إن ممثلية الولي الفقيه في منظمة التعبئة، بما يضطلع به من مهام واسعة النطاق، يتطلب عناية ودعمًا خاصين".

وفي إشارة إلى حجم المسؤوليات الهائل لممثلية الولي الفقيه في منظمة التعبئة، قال العميد قريشي: "إن الحد الأدنى من عبء العمل الذي يقع على عاتق الاعزاء في ممثلية الولي الفقيه في التعبئة يشمل أكثر من مليوني مدير وقائد، وفي مجال الموافقة على المحتوى والمناقشات الدينية، تضطلع هذه المؤسسة بنشاط واسع النطاق يتجاوز نطاق أنشطة المجموعات الأخرى في الحرس الثوري".

وأضاف نائب رئيس منظمة التعبئة: إنّ مكتب ممثلية الولي الفقيه في التعبئة مسؤولٌ مسؤوليةً جسيمةً عن حماية ورعاية أول مؤسسة ثورية عفوية، ألا وهي التعبئة.

وتابع قائلاً: بعد مؤسسة الشهيد، كانت التعبئة أول مؤسسة تشكّلت عفوياً، وبتعيين ممثل الولي في الحرس الثوري، مهّد الإمام الخميني (رض) الطريق لتشكيل هويةٍ تدين اليوم لهذا النهج نفسه.

وأردف العميد قريشي قائلاً: على مدى أكثر من نصف قرن، تمكّن الحرس الثوري من الحفاظ على مكانته رغم الهجمات الثقافية والسياسية، ويعود ذلك إلى الجهود الدؤوبة لممثلية الولي الفقيه في مجالات العقيدة والروحانية وتعزيز الوعي.

وأكد نائب رئيس منظمة التعبئة، أن نجاح الحرس الثوري يعتمد على مزيج من البُعدين التقني والروحي، قائلاً: "لولا حماسة الجهاد وروح الاستشهاد إلى جانب التقدم التقني، لما استطعنا فرض إرادتنا على القوى العظمى في العالم؛ هذه هي المعجزة التي تحققت بفضل الرؤية الدينية ورعاية ممثلية الولي الفقيه".

وفي جانب آخر من كلمته، ورداً على بعض حملات التشويه التي يشنها الأعداء ووسائل الإعلام المعادية، قال: "إن الصور والوثائق التي ستُنشر مستقبلاً لوجود قائد الثورة والقائد العام للقوات المسلحة، سماحة آية الله السيد مجتبى الحسيني الخامنئي (حفظه الله)، بين الناس، في الشوارع وفي اجتماعاته مع قادة القوات المسلحة، ستُسبب مرة أخرى فضيحة لأعداء الشعب الإيراني".

وأكد العميد قريشي على ضرورة زيادة الوعي بالوضع الراهن، وصرح قائلاً: "اليوم، عندما يسعى العدو إلى زرع الفتنة بين القوى الثورية والمتدينين، فإن الحاجة إلى العمل السياسي واليقظة باتت أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى".