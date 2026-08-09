افتتاح معرض "محرم وعاشوراء في مرآة وثائق وزارة الخارجية"

طهران/ ارنا - بحضور وزير الخارجية، عباس عراقجي، افتُتح يوم الأحد الموافق 9 أغسطس/آب معرض "محرم وعاشوراء في مرآة وثائق وزارة الخارجية"، والذي نُظم بمبادرة من مركز الدراسات السياسية والدولية التابع للوزارة.

وشهد حفل الافتتاح حضور رئيس مؤسسة الدراسات الإيرانية ووزير الخارجية الأسبق، علي أكبر صالحي، ورئيس الأرشيف الوطني والمكتبة الإيرانية، غلام رضا أميرخاني، بالإضافة إلى لفيف من النواب، والسفراء، والدبلوماسيين، والباحثين الإيرانيين والأجانب.

وقد استعرض المعرض مجموعة من الوثائق التاريخية، والأعمال الفنية، والدراسات البحثية التي تُسلط الضوء على شهر محرم وذكرى ثورة الإمام الحسين (عليه السلام) في عاشوراء.