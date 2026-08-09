الديمقراطيون يجهزون تحقيقات ضد ترامب حال فوزهم بالنواب

يعكف الديمقراطيون في مجلس النواب الأميركي، الذين يتأهبون لاحتمال انتزاع الأغلبية في انتخابات التجديد النصفي في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، على وضع استراتيجية تحقيق موسّع تستهدف الشركات والمؤسسات المالية المرتبطة بالرئيس دونالد ترامب، بدلاً من السعي إلى عزله فوراً.

ونقلت مصادر مطلعة لـ"رويترز" أنّ الديمقراطيين ومساعدي اللجان بحثوا استخدام جلسات الاستماع وأوامر الاستدعاء للتحقيق في عملية صنع القرار، والتحقّق ما إذا كان ترامب قد استخدم سلطته لمصلحته الشخصية أو لمصلحة حلفائه والجهات المانحة.

وتراهن هذه الخطوة على أنّ التحقيق مع الشركات الخاصة والجهات المالية سيكون أكثر نفعاً من المواجهة المباشرة مع البيت الأبيض الذي يُتوقّع أن يعترض على أيّ رقابة.