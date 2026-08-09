تل أبيب تنشر خريطة تضم الجزء المحتل من جنوب لبنان إلى "إسرائيل"

نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية عبر منصة "إكس" خريطة ظهر فيها لبنان من دون أجزاء من جنوبه ومدمجا ضمن المساحة المرسومة لإسرائيل.

الخريطة التي جاءت في سياق عرض بيانات في منطقة الشرق الأوسط استخدمت ألوانا وبيانات إحصائية لمقارنة الأوضاع الغذائية في عدد من الدول. إلا أن طريقة رسم الحدود أثارت انتقادات لبنانية باعتبارها تتضمن تغييرا بصريا لحدود لبنان وإظهار مناطق لبنانية ضمن نطاق الأراضي الإسرائيلية.

وأثار المنشور جدلا واسعا وتساؤلات حول دلالات هذه الخريطة والرسالة الكامنة خلفها. وقالت صحيفة "اللواء" اللبنانية: "هل أعلنت وزارة الخارجية الاسرائيلية ضم الجزء المحتل من جنوب لبنان إلى "إسرائيل"؟".