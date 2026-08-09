ايران تبحث في توسيع التعاون الجامعي والعلمي مع الدول الاعضاء بمجموعة بريكس

طهران/ارنا - التقى وكيل وزير العلوم والابحاث والتكنولوجيا الايراني "مسعود شمس بخش"، الذي يزور الهند حاليا للمشاركة في المؤتمر الـ 13 لوزراء التعليم بالدول الاعضاء في مجموعة البريكس، التقى السبت، كلّا من وزير التعليم العالي الاندونيسي، ومساعدة وزير التعليم العالي بدولة جنوب افريقيا؛ باحثا معهما في السبل الكفيلة بتوسيع التعاون الثنائي بالمجالات الاكاديمية والعلمية والتقنيات الحديثة.

مباحثات ايرانية اندونيسية لتوسيع التعاون الثنائي في مجال التقنيات الحديثة

وخلال اللقاء مع "بريان بولياترو" وزير التعليم العالي والعلوم والابحاث والتقنية الاندونيزي الذي جرى على هامش اجتماع بريكس باستضافة مدينة بوبانيسوار الهندية، اكد "شمس بخش" ضرورة تسخير الاواصر العريقة الثقافية والدينية لتعميق التعاون الجامعي بين طهران وجاكرتا؛ لافتا في السياق الى الاتفاق الثنائي الذي ينصّ على توسيع تبادل الاساتذة والطبلة الجامعيين وتبني مشاريع مشتركة في مجال الامن الغذائي بين البلدين.

واعتبر وكيل وزارة العلوم والابحاث والتقنية الايراني ان الهدف من مشاوراته مع وزير التعليم العالي الاندونيسي، هو صياغة التعاون العملي المتبادل والذي من شأنه ان يرتقي بمستوى البلدين؛ لافتا الى ترحيب الجانب الاندونيسي بهذه الاهداف، وتوجيهه دعوة الى وزير العلوم الايراني "الدكتور سيمائي صراف" للقيام بزيارة رسمية الى جاكرتا.

كما اعرب الجانبان الايراني والاندونيسي، خلال اللقاء هذا، عن رغبتهما في ابرام مذكرة تفاهم واتفاقية للتعاون المشترك في اقرب وقت ممكن، وايضا التسريع في وتيرة تنفيذ القضايا المطروحة اليوم.

إيران وجنوب إفريقيا تتفقان على تعزيز التعاون الأكاديمي ضمن مجموعة "بريكس"

الى ذلك، التقى "شمس بخش" مع نائبة وزير التعليم العالي والتدريب في جنوب أفريقيا السيدة "نوموسا دوبي-نكوبي"، حيث جرى استعراض الاليات المتاحة لتوسيع التعاون الجامعي ولا سيما في مجالات تبادل الاساتذة والطلاب، والافادة من الخبرات الجنوب إفريقية في بناء التعاون التعليمي داخل مجموعة الـ "بريكس"، مع التوصل إلى اتفاق لإعداد وثيقة تعاون مشترك تغطّي القطاعات الستراتيجية.

ايران تبحث في توسيع التعاون الجامعي والعلمي مع الدول الاعضاء بمجموعة البريكس

وفي هذا اللقاء، أعربت السيدة دوبي نكوبي عن سعادتها بالفرصة التي أتيحت لإجراء المشاورات مع الوفد الإيراني، مستعرضة القدرات التعليمية والبحثية لدى جنوب إفريقيا، ومؤكدة اهتمام بلادها باعتماد مشاريع بحثية مشتركة، وتبادل الأساتذة والطلاب في مراحل الدراسات العليا، وتوفير فرص دراسية، وعقد دورات تدريبية قصيرة المدى بالتعاون مع جامعات الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

من جانبه، ثمّن مساعد وزير العلوم الايراني اهتمام وزارة التعليم الجنوب افريقية بتوسيع التعاون الثنائي مع ايران، كما أشاد بمكانة هذا البلد كأحد الأعضاء المؤسسين لمجموعة "بريكس"، ودوره في تشكيل الأطر المؤسسية للتعاون التعليمي داخل المجموعة؛ مؤكداً بأن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتطلّع إلى الاستفادة من التجارب القيّمة لدولة جنوب إفريقيا في هذا المسار".