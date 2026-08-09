رئيس الجمهورية يهنئ الفريق الإيراني بإحراز 4 ميداليات في أولمبياد الذكاء الاصطناعي العالمي

طهران/ارنا-هنأ رئيس الجمهورية الاسلامية "مسعود بزشكيان"، الانجاز المشرف للباحثين الطلاب في الفريق الوطني الإيراني لأولمبياد الذكاء الاصطناعي في الدورة الثالثة للأولمبياد العالمي للذكاء الاصطناعي في كازاخستان، وما حققوه من أربع ميداليات ثمينة، مهنئاً الشباب النخبة، وعائلاتهم الكرام، والأساتذة والمدربين المجتهدين، والمجتمع العلمي في البلاد.

وقال الرئيس بزشكيان في رسالة التهنئة التي وجهها: "إن هذا النجاح في مسابقة عالمية بمشاركة أكثر من 400 باحث طلابي من نحو مائة دولة حول العالم، يُظهر القدرة الفريدة لرأس المال البشري في هذا الوطن، والمكانة اللائقة للمواهب الشابة في أحد أهم مجالات العلم والتكنولوجيا المستقبلية."

وأضاف: "تتضاعف قيمة هذا الإنجاز عندما ندرك أن أعداءنا، في الحروب العدوانية الأخيرة، سعوا عبر هجماتهم الوحشية على المراكز العلمية والبنى التحتية التكنولوجية، إلى إحداث خلل في مسار التقدم العلمي للبلاد، لكن علم شبابنا وإبداعهم وإرادتهم أثبتت أنه لا يمكن لأي عائق أن يوقف المسيرة العلمية للبلاد."

وفيما يلي نص رسالة رئيس الجمهورية:

بسم الله الرحمن الرحيم

اتقدم بأصدق التهاني في التألق المشرف للباحثين الطلاب في الفريق الوطني الإيراني لأولمبياد الذكاء الاصطناعي في الدورة الثالثة للأولمبياد العالمي للذكاء الاصطناعي (IOAI 2026) في كازاخستان، وما حققوه من أربع ميداليات ثمينة، إلى هؤلاء الشباب النخبة، وعائلاتهم الكرام، والأساتذة والمدربين المجتهدين، والمجتمع العلمي في البلاد.

هذا النجاح في مسابقة عالمية بمشاركة أكثر من 400 باحث طلابي من نحو مائة دولة حول العالم، يُظهر القدرة الفريدة لرأس المال البشري في هذا الوطن، والمكانة اللائقة للمواهب الشابة في أحد أهم مجالات العلم والتكنولوجيا المستقبلية. وتتضاعف قيمة هذا الإنجاز عندما ندرك أن أعداءنا، في الحروب العدوانية الأخيرة، سعوا عبر هجماتهم الوحشية على المراكز العلمية والبنى التحتية التكنولوجية، إلى إحداث خلل في مسار التقدم العلمي للبلاد، لكن علم شبابنا وإبداعهم وإرادتهم أثبتت أنه لا يمكن لأي عائق أن يوقف المسيرة العلمية للبلاد.

وإذ أشكر جميع القائمين على هذا الإنجاز العلمي، فإنني أؤكد على ضرورة تقديم مزيد من الدعم للنخبة والمواهب الشابة، وتطوير البنى التحتية للذكاء الاصطناعي، وتهيئة المجال لحضور أكثر إشراقاً في ميادين العلم والتكنولوجيا العالمية، وآمل أن يكون هذا النجاح بداية لسلسلة من التألقات لطلابنا الباحثين في مسابقات وميادين علمية أخرى في العالم.

أسأل الله تعالى لهؤلاء الشباب المكللين بالفخر دوام النجاح والعزة، وللمجتمع العلمي في البلاد التوفيق المتزايد في فتح قمم المعرفة والتكنولوجيا.