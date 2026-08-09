قائد القوات البرية للجيش: وحدات الرد السريع ترسّخ الأمن المستدام على الحدود

طهران/ إرنا- أكد قائد القوات البرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية العميد "علي جهانشاهي" أن القوات المسلحة ستظل صامدة حتى آخر قطرة من دمائها دفاعا عن حدود البلاد؛ قائلا: إن الحضور الفاعل لوحدات الرد السريع والقوات الخاصة في المناطق الحدودية أسهم في إرساء الأمن المستدام على الحدود.

وتفقد العميد "جهانشاهي" الأحد وحدات القوات البرية للجيش الإيراني في مناطق جنوب شرق البلاد وسواحل مكران، وأكد خلال لقائه مع قادة الوحدات والضباط والجنود في الجيش أن وحدات القوات البرية تتمتع بجاهزية قتالية كاملة، من خلال المتابعة المستمرة لتحركات العدو والرصد الدقيق للتهديدات، وتضطلع بمهمة حماية حدود الجمهورية الإسلامية الإيرانية بكل اقتدار.

وأضاف قائد القوات البرية للجيش الإيراني: إن القدرات والإمكانات الحقيقية لأعداء إيران باتت اليوم واضحة للرأي العام؛ مردفا: لقد خضع العدو لإرادة القوات المسلحة والشعب الإيراني وأوضح أن جاهزية القوات المسلحة ودعم الشعب الإيراني للمقاتلين في مختلف الجبهات، فضلا عن إسهامهما في تعزيز الوحدة الوطنية، قد أفشلا حسابات أعداء النظام في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وشدد على أهمية التدريبات التخصصية والقتالية، ولا سيما في مجال مواجهة الحرب البرية؛ قائلا: إن القوات البرية للجيش عملت خلال السنوات الماضية، من خلال تنفيذ تدريبات متواصلة ودقيقة ومتخصصة، على إعداد نفسها لمواجهة مختلف التهديدات البرية، وأكد أنها ستوجّه ردا حازما ورادعا على أي تحرك من جانب العدو.

وأضاف العميد "جهانشاهي" أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أثبتت خلال المواجهات الأخيرة أن إرادة الشعب الإيراني ومعنوياته، إلى جانب القدرات الدفاعية، تمثلان أحد أهم عناصر قوة البلاد؛ مؤكدا أن الشعب الإيراني، بإرادة راسخة ومعنوية لا تعرف الكلل، وقف دائما إلى جانب القوات المسلحة، وأن دعمه وإسناده للمقاتلين حالا دون تحقيق أعداء البلاد أهدافهم.

وختم قائد القوات البرية للجيش الإيراني تصريحاته بالتأكيد أن الحضور الفاعل لوحدات الرد السريع والقوات الخاصة والطائرات المسيّرة والمدفعية والمدرعات في المناطق الحدودية لمواجهة تهديدات الأعداء، أسهم في صون الحدود وتعزيز الأمن المستدام.