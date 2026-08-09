وزير الداخلية: المساس بالوحدة الوطنية خطيئة لا تُغتفر

طهران/ارنا- أكد وزير الداخلية الإيراني "إسكندر مؤمني"، على ضرورة صون الوحدة الوطنية والتماسك الداخلي، مشدداً على أن كل من يمس بهذا التلاحم الوطني، قد ارتكب خطيئة لا تُغتفر.

وصرح أن وزير الداخلية خلال مؤتمر صحفي الأحد، بأن التضامن الوطني كان الرصيد الأهم في “حرب الـ 12 يوماً” (الحرب المفروضة التي شنها الكيان الصهيوني على إيران بدعم وشراكة أمريكية) و"حرب رمضان" (العدوان الصهيو-أمريكي ضد إيران)، مؤكداً أن العدو كان يتوهم انقياد الشعب له وسقوط النظام في غضون أيامٍ قليلة، إلا أن الشعب هبَّ إلى الميدان دفاعاً عن الثورة والوطن.

وشدد مؤمني على ضرورة تعزيز التضامن الوطني، معتبراً أن المساس به خطيئة لا تُغتفر.

وتابع: إن جميع أبناء الشعب اليوم، بمختلف توجهاتهم ورؤاهم، نزلوا إلى الميدان دفاعاً عن وطنهم.

وأضاف وزير الداخلية: لم نشهد أي نقص في السلع خلال الحرب؛ فقد عملت وزارة الداخلية على مدار 24 ساعة للتنسيق بين مختلف الأجهزة، ووقفت الحكومة والمحافظون إلى جانب الشعب. كما تم تخليص جميع السلع الموجودة في الجمارك وتوزيعها في الأسواق، واستمرت التجارة مع دول الجوار.

وفي سياق آخر، أكد مؤمني: في نهاية المطاف، لم تتحقق مآرب العدو وباءت مؤامراته بالفشل وفي هذا السیاق، أبدى الأعداء استياءهم من دور وسائل الإعلام في إيران وهو ما يعكس قوة الوحدة والانسجام الوطني في البلاد.

وفي إشارة إلى تشييع الجثمان الطاهر للقائد الشهيد للثورة الإسلامية سماحة آية الله العظمى السيد علي خامنئي(رض) قال وزير الداخلية: لقد جرت مراسم تشييع مهيبة في مختلف المدن، وكان الصحفيون هم الرواة لهذا الحدث العظيم كما أن مراسم التشييع في العراق كانت استثنائيةً وتجسيداً للتضامن بين الشعوب وعقب ذلك أيضاً، جرت مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين (ع) بأقل قدر من التحديات.

وأکد: إن سياسة الجمهورية الإسلامية قائمة على التعاون والتنسيق مع دول الجوار.