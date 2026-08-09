واشنطن تدين ممارسات بكين في بحر الصين الجنوبي

جددت الولايات المتحدة اتهام الصين باتباع سياسة زعزعة الاستقرار قرب شعاب سكاربورو المرجانية، المتنازع عليها مع الفيليبين في بحر الصين الجنوبي، متذرعة بإنشاء محمية طبيعية.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية تومي بيغوت في بيان "ترفض واشنطن محاولات الصين المتكررة لفرض محميتها الطبيعية الوطنية على شعاب سكاربورو المرجانية وحرمان الصيادين الفيليبينيين من الوصول إلى مناطق صيدهم التقليدية".

وأضاف إنّ الولايات المتحدة تدين "محاولة أحادية أخرى من جانب الصين لاستخدام ذرائع بيئية وقانونية مشكوك فيها، مدعومة بإجراءات قسرية، لتأكيد مزاعمها الإقليمية والبحرية".ونشرت الصين حديثا قواعد جديدة لإدارة المحمية الطبيعية التي أنشأتها العام الفائت حول شعاب سكاربورو المرجانية.