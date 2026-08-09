ألمانيا تحذر من هجمات أجنبية تستهدف استقرار البلاد

حذر وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت من أن بلاده تتعرض يوميا لهجمات أجنبية ضمن ما وصفه بـ"الحرب الهجينة"، وكشف عن إجراءات جديدة لمواجهة تلك الأخطار، وذلك بعد اكتشاف طائرة مسيَّرة محملة بالمتفجرات في مطار لايبزيغ شرقي البلاد في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ونقلت صحيفة "بيلد آم زونتاغ" الألمانية اليوم الأحد عن دوبريندت قوله إن قوى أجنبية تسعى إلى إخضاع ألمانيا سياسيا واجتماعيا من خلال إثارة الخوف، بيد أنه لم يشر إلى الجهات التي قد تكون مسؤولة عن تلك الهجمات.

وأوضح دوبريندت: "لسنا في حالة حرب، لكننا هدف يومي للحرب الهجينة، إن التجسس والتخريب والهجمات السيبرانية أو العمليات السرية التي تقوم بها قوى أجنبية بهدف زعزعة استقرار ألمانيا أو إلحاق ضرر مباشر بها هي حقيقة مسلّم بها".