"الفاو": ارتفاع أسعار الغذاء في يوليو لأعلى مستوى منذ 3 سنوات

موسكو- وكالات:- أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو" أن مؤشر أسعار الغذاء ارتفع بنسبة 0,6% على أساس شهري في يوليو، وبنسبة 1% مقارنة بالعام الماضي.

وأكدت منظمة الأغذية والزراعة أن أسعار المواد الغذائية العالمية في ⁠⁠يوليو الماضي ارتفعت إلى ⁠⁠أعلى مستوى لها منذ أكثر من 3 سنوات، حيث أسهمت الظروف الجوية السيئة وتصاعد حدة الصراع في الخليج والبحر الأسود في رفع أسعار المحاصيل.

و⁠بلغ متوسط مؤشر "الفاو" لأسعار الأغذية -الذي يقيس التغيرات الشهرية في سلة من السلع الغذائية المتداولة دوليا- 131.1 نقطة في يوليو الماضي، مرتفعا من 130.3 نقطة في ⁠يونيو الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ 2023. وارتفع المؤشر بنسبة 0.6% على أساس شهري، وبنسبة 1% مقارنة بالعام الماضي.

وقال كبير الخبراء الاقتصاديين في منظمة الأغذية والزراعة هذا الأسبوع إن العالم يواجه موجة أخرى من تضخم أسعار المواد الغذائية، حيث تتسبب الحرب في ‌إيران وأوكرانيا، إلى جانب ظاهرة النينيو المناخية، في ارتفاع التكاليف وانخفاض غلة المحاصيل.أسعار الغذاء ارتفعت في يوليو بسبب عوامل مناخية وجيوسياسية (فاو).

وذكرت المنظمة أن هذا الارتفاع ارتبط بأسعار السكر (+5,6%)، والحبوب (+3,4%)، والزيوت النباتية (+2%). وأضافت أن "هذه الزيادات قابلتها جزئيا انخفاضات" في أسعار "اللحوم ومنتجات الألبان".

وانخفض مؤشر أسعار اللحوم بنسبة 2,8%، مسجلا أول انخفاض شهري له هذا العام. وانخفضت أسعار الدواجن أيضًا، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض الأسعار في البرازيل مع وفرة في المعروض التصديري.