إيران تعمل على ربط بحرالخزر بالحدود مع ارمينيا

طهران-فارس:- يمكن أن يصبح ميناء كاسبين ومنطقة أنزلي الحرة على ساحل بحر الخزر ومعبر نوردوز الحدودي مع ارمينيا في الشمال الغربي رابطين مهمين في شبكة النقل المشتركة لإيران؛ وهو طريق يربط روسيا وآسيا الوسطى بأرمينيا، مما يخلق قدرة جديدة لتطوير النقل الإيراني.

يُمكن لتطوير طرق النقل المشتركة في شمال وشمال غرب إيران أن يُعزز مكانة البلاد في ربط بحر الخزر وجنوب القوقاز والأسواق الأوروبية؛ وهي قدرة يُمكن لميناء كاسبين في منطقة أنزلي الحرة ومعبر نوردوز الحدودي على الحدود الإيرانية الأرمينية أن يُسهما في تشكيلها.يُوفر ميناء كاسبين، باعتباره أحد بوابات إيران البحرية على ساحل بحر الخزر، اتصالاً بالدول المطلة على البحر، بما في ذلك روسيا وكازاخستان وتركمانستان وجمهورية أذربيجان.

وبمواصلة هذه الشبكة، يُمكن لطريق إيران البري عبر الشمال الغربي أن يربطها بأرمينيا، ومن ثم بأجزاء أخرى من القوقاز.تُعد أرمينيا إحدى الأسواق المستهدفة لهذا الطريق.

ويتم حاليًا نقل بعض البضائع التي تدخل ميناء كاسبين من روسيا وكازاخستان إلى أرمينيا، ويُمكن لتطوير البنية التحتية للنقل أن يزيد من قدرة هذا التدفق.

مع ذلك، يعتمد تحقيق هذه الإمكانية على البنية التحتية على جانبي الحدود. ففي إيران، يُعدّ تطوير محاور الاتصالات الشمالية الغربية وطريق جلفا-نوردوز ذا أهمية بالغة، بينما يُعدّ الربط الفعال بين نوردوزوايروان وتحسين الطرق الجبلية أمرًا ضروريًا على الجانب الأرميني.

ومن المشاريع المهمة في هذا الصدد تطوير طرق الاتصالات والمحاور الجبلية الأرمينية، بما في ذلك طريق قاجار (كاجاران)؛ وهي مشاريع من شأنها أن تؤثر على سلامة واستمرارية شبكة النقل بين إيران وأرمينيا.

كما أكّد كلٌّ من مساعد رئيس الجمهورية ورئيس منظمة التخطيط والميزانية، سيد حميد بورمحمدي، ووزير الإدارة الإقليمية والبنية التحتية في جمهورية أرمينيا، داویت خوداتیان، على أهمية تطوير البنية التحتية وربط وسائل النقل بين البلدين خلال هذا التعاون.

وإجمالًا، يُمكن لربط ميناء كاسبين بشبكة النقل الشمالية الغربية ومعبر نوردوز الحدودي أن يُنشئ طريقًا تكميليًا للتجارة الإقليمية. يبدأ هذا الطريق من بحرالخزر ويصل إلى أرمينيا، وإذا اكتملت روابط البنية التحتية، فسيزيد ذلك من قدرة إيران على لعب دور في شبكة النقل في القوقاز وربطها بالطرق الدولية.