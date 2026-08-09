تدشين مشروع إعادة تأهيل المصفاة الثالثة في حقل "بارس الجنوبي"

طهران-تسنيم:-انطلق رسمياً مشروع إعادة تأهيل المصفاة الثالثة في حقل "بارس الجنوبي" للغاز، عقب توقيع اتفاقية مشتركة بين الجهات المعنية.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن مراسم توقيع اتفاقية مشروع إعادة إعمار مصفاة المرحلتين 4 و5 في حقل بارس الجنوبي أقيمت في المنطقة الإستراتيجية للحقل، بحضور كل من: تورج دهقاني المدير التنفيذي لشركة نفط وغاز بارس، وفرشاد مقيمي معاون وزير الصناعة والمناجم والتجارة ورئيس منظمة تطوير وتحديث الصناعات الإيرانية "إيدرو"، إلى جانب أعضاء التحالف المسؤول عن التنفيذ.

وخلال المراسم، استعرض تورج دهقاني المهام الموكلة إلى أعضاء التحالف، موضحاً أن المشروع سينفذ تحت إشراف وتوجيه شركة "نفط وغاز بارس"، وبإدارة تمويلية وتنفيذية من "بنك تجارت"، وبمشاركة فاعلة من شركات القطاعين العام والخاص.

وأعرب دهقاني عن أمله في التزام الأطراف بالجدول الزمني المحدد وتوفير التمويل اللازم، لضمان استكمال صيانة الوحدات المتضررة في أسرع وقت ممكن، وإعادة المصفاة الثالثة إلى خط الإنتاج بكامل طاقتها.

وأشار المدير التنفيذي لشركة "نفط وغاز بارس" إلى الأبعاد الإستراتيجية للمشروع قائلاً: "إن ترميم الأجزاء المتضررة وإدخالها الخدمة في الوقت المناسب، سيسهم بشكل مباشر في تقليص العجز الحالي في إمدادات الغاز بالبلاد، وهو العجز الذي تفاقم جراء الهجمات الأخيرة".

وفي ختام حديثه، أشاد دهقاني بالجهود الاستثنائية التي بذلها المقاولون والخبراء في إزالة الأنقاض بشكل آمن وكامل وفي وقت قياسي، مضيفاً: "لقد حظي هذا الملف بدعم ومتابعة حثيثة من الحكومة، ووزير النفط، والمدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية؛ حيث تم إقرار الخطط والإستراتيجيات الخاصة بإعادة الإعمار من قبل مجلس إدارة شركة النفط الوطنية، وبدأنا التنفيذ الفعلي فور تشكيل التحالف لإدارة المشروع".