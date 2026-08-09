حجم تصدير البضائع عبر معبر بازركان الحدودي يسجل نمواً بنسبة 130%

طهران/ ارنا - أعلن مدير جمارك بازركان ( شمال غرب البلاد) "محسن باقر بور" نمو ملحوظ في الأنشطة التجارية عبر معبر بازركان الحدودي، قائلاً: شهد العام الجاري ارتفاعاً في حجم الصادرات بنسبة 130%، والواردات بنسبة 88%، وعبور البضائع بنسبة 66%، مقارنةً بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وقال باقر بور يوم الأحد، خلال الاجتماع الخامس لمجلس المرور في مدينة ماكو: إن إرساء النظام والانضباط في الطرق المؤدية إلى الجمارك والساحات الجمركية يحظى بأهمية بالغة، مشيرا إلى أن التجار ورجال الأعمال يحتاجون، في إطار أنشطتهم الاقتصادية، إلى توافر النظام والأمن وانسيابية حركة المرور في هذه المنطقة.

وأعلن عن تحقيق نمو لافت في حركة التجارة عبر معبر بازركان الحدودي؛ مبيناً أن الصادرات سجلت ارتفاعاً بنسبة 130%، والواردات بنسبة 88%، وحركة الترانزيت بنسبة 66%، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.

یذکر أن معبر بازركان الحدودي یعد أحد المنافذ الحدودية الثلاثة للتجارة بين إيران وتركيا، ويقع في شمال محافظة أذربایجان الغربية ضمن نطاق منطقة ماكو الحرة، حيث يعمل على مدار الساعة. كما يُعتبر هذا المعبر بوابة دخول إيران إلى الدول الأوروبية، ويقع على بعد كيلومتر واحد فقط من مدينة بازركان التابعة لمدينة ماكو في المحافظة (شمال غرب ايران).