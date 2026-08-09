رئيس الجمهورية: الاستثمار في التقنيات الحديثة ودعم النخب يمهدان طريق نمو إيران وتطورها

طهران/إرنا- أكد رئيس الجمهورية، مسعود بزشكيان، ضرورة الاستثمار في التقنيات الحديثة ودعم النخب والعلماء الشباب، قائلاً: إن الثقة بالشباب والاستفادة من الطاقات العلمية والتكنولوجية في البلاد يمكن أن تمهّد مسار النمو والتنمية في إيران، وتوفر الأرضية للحد من الاعتماد على موارد النفط والغاز.

ونقلاً عن رئاسة الجمهورية، أن مراسم إحياء الذكرى الـ46 لتأسيس الذكرى الـ46 لتأسيس المركز الأكاديمي للتعليم والثقافة والبحوث "جهاد الجامعة"، أقيمت صباح اليوم الأحد بحضور رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان.

وخلال هذه المراسم، استذكر الرئيس بزشكيان، الإمام الخميني (رض)، والقائد الشهيد للثورة الامام الخامنئي (رض)، والشهداء الأبرار في الحرب، وجميع شهداء طريق العزة والأمن في إيران الإسلامية، ومنهم الشهيد علي لاريجاني، مؤكداً أن جميع هؤلاء الشهداء ضحّوا بأرواحهم الغالية في سبيل إعلاء اسم إيران وعظمتها.

وشدد على أن الثقة بشباب هذا الوطن تجعل أي عائق عاجزاً عن منعنا من التقدم والتنمية، مشيراً إلى الإنجازات التكنولوجية للجهاد الجامعي، وقال: إن الابتكارات التي أزيح الستار عنها اليوم هنا قيّمة للغاية وتستحق التقدير، وإن الكنز الكامن في هذا العلم وهذه الجينات لا يمكن احتسابه.

وفي جانب آخر من كلمته، أشار إلى مخططات العدو الخبيثة في اغتيال العلماء والشخصيات البارزة، وكذلك استهداف المراكز العلمية والبحثية في البلاد، وقال: إن العدو يعرف من يغتال؛ فهو يغتال الأشخاص الذين يحلّون قضايا ومشكلات مجتمعنا، ويستهدف مراكزنا العلمية لأنه يعارض قدرات إيران.

كما أعلن رئيس الجمهورية استعداد الحكومة للمشاركة في المشاريع التكنولوجية للجهاد الجامعي، ودعا إلى عقد اجتماع منفصل بحضور النخب والعلماء في هذا الكيان، لبحث القضايا والمشكلات، وكذلك سبل التعاون بين الحكومة وجهاد الجامعات وتبادل الآراء بشأنها.

وفي جزء آخر من تصريحاته، أشار بزشكيان إلى المشكلات العديدة التي واجهتها الحكومة خلال العامين الماضيين، قائلاً: نواجه الكثير من القضايا والمشكلات، لكن الألطاف الإلهية شملتنا، كما أن الشعب أبدى تعاونا جيدا معنا. كذلك فإن القوات المسلحة في البلاد، بما فيها حرس الثورة الإسلامية والتعبئة (البسيج) والجيش وقوى الأمن الداخلي، أنجزت عملاً كبيراً؛ إلى حد أنها أذهلت أمريكا والكيان الصهيوني والعالم.

وأكد رئيس الجمهورية أن الحفاظ على إيران يتطلب مزيداً من الوحدة والانسجام، وقال: يجب أن نتحرك في إطار سياسات قائد الثورة الإسلامية، وأن نسعى إلى تمهيد طريق النمو والتنمية في البلاد. كما ينبغي أن نبذل الجهود لإبعاد الحرب وظلالها عن البلاد، لأنه في مثل هذه الظروف لا يمكن التفكير في نمو وارتقاء إيران الإسلامية.

وفي ختام مراسم إحياء الذكرى السادسة والأربعين لتأسيس الجهاد الجامعي، منح رئيس الجمهورية "الجائزة الوطنية للجهاد الجامعي" إلى أسرة الشهيد علي لاريجاني.