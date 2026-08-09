عارف يؤكد التزام الحكومة بتوفير البنى التحتية اللازمة لتطوير الذكاء الاصطناعي

طهران/إرنا- أكد النائب الأول لرئيس الجمهورية الإيرانية، محمد رضا عارف، في رسالة بمناسبة تألق الفريق الوطني الإيراني لأولمبياد الذكاء الاصطناعي في الأولمبياد العالمي، أن التزام الحكومة الـ14 تجاه النخب يتجاوز رسائل التهنئة البروتوكولية، ويركز على توفير البنى التحتية الحاسوبية، وتحرير البيانات، وإزالة العقبات الهيكلية.

وهنأ عارف، في هذه الرسالة، الفريق الوطني لأولمبياد الذكاء الاصطناعي بإحرازه 4 ميداليات متنوعة، مضيفاً: إن الذكاء الاصطناعي لم يعد اليوم مجالاً ترفياً أو أكاديمياً بحتاً؛ بل أصبح بنية تحتية للحوكمة الرشيدة والاقتدار الوطني والقفزة الاقتصادية في العصر الجديد.

وأضاف: في الأيام التي يحتاج فيها مجتمعنا، أكثر من أي وقت مضى، إلى أمل يستند إلى الواقع وحلول قادرة على معالجة الازمات المعقدة، أثبت هؤلاء الشباب النخبويون أن ردّ إيران على التحديات والأزمات المقبلة هو التنمية القائمة على المعرفة والعقلانية والتقنيات الناشئة.

وتابع: إن التزامنا نحن خدام الشعب في الحكومة الرابعة عشرة لا ينبغي ولا يمكن أن يقتصر على رسائل التهنئة؛ بل يجب أن يتركز على توفير البنى التحتية للحوسبة، وتسهيل تدفق البيانات، وإزالة العقبات الهيكلية، وتهيئة بيئة تمكّن هذه المواهب النادرة من بناء مستقبلها ومستقبل إيران في وطنها. فدعم النخب لا يقتصر على تقديم الدعم فحسب، بل هو استثمار استراتيجي لضمان البقاء والتقدم المستدام.

يشار إلى أن الفريق الوطني الإيراني لأولمبياد الذكاء الاصطناعي حصد، في الدورة الثالثة من الأولمبياد العالمي للذكاء الاصطناعي (IOAI 2026)، ميدالية ذهبية وميداليتين فضيتين وميدالية برونزية.

وأقيم هذا الأولمبياد في الفترة من 2 الى 8 أغسطس/آب 2026، واستضافته مدينة أستانا، عاصمة كازاخستان، وبمشاركة أكثر من 500 طالب موهوب من مختلف دول العالم.