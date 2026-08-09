وزير الزراعة: إيران حافظت على أمنها الغذائي رغم الضغوط الخارجية

طهران/إرنا- أكد وزير الجهاد الزراعي"غلام رضا نوري قزلجه"، أن الأمن الغذائي في إيران ظل مستقراً خلال الأشهر الـ14 الماضية رغم الضغوط والتحديات، مشيراً إلى أن تضافر جهود الكوادر العاملة في سلسلة الإنتاج أسهم في ضمان توفير السلع الأساسية وتدفقها دون انقطاع.

واشاد وزير الجهاد الزراعي خلال مراسم إحياء “يوم الصحفي” بالجهود التي يبذلها الإعلاميون في القطاع الزراعي، مؤكداً أن خلاصة أداء الحكومة والمنتجين خلال الأشهر الـ14 الماضية تمثلت في استقرار منظومة توفير السلع الأساسية، بحيث لم يشعر المواطنون في أي مرحلة بوجود نقص في أي سلعة.

ولفت "نوري قزلجه" إلى التوقعات التي أطلقتها جهات أجنبية بشأن حدوث أزمة في الأمن الغذائي الإيراني خلال الأسابيع الأولى من الضغوط، مضيفاً أن الكثيرين كانوا يراهنون على تحقق تلك التوقعات، لكن ذلك لم يحدث. وإن نظراءنا في الخارج أعربوا بصراحة عن دهشتهم إزاء قدرة ایران حكومة وشعبا على الصمود، واعتبروا طريقة إدارة الأمن الغذائي في البلاد نموذجاً يُحتذى به.

وأكد وزير الجهاد الزراعي أن المراقبين الدوليين ووسائل الإعلام الأجنبية باتوا ينظرون إلى إيران كـ “فائز في الميدان”، مشيراً إلى أن هذا الصمود بلغ حداً لم نشهد معه -حتى في فترات تصاعد الضغوط الخارجية- موجات هجرة، بل على العكس؛ فقد عاد الكثير من أبناء الوطن المقيمين في الخارج إلى البلاد، وهو ما يجسد وعي الشعب وإدراكه واعتزازه بكرامته.

وفي مقارنة تاريخية بين وضع إيران ودول المنطقة خلال الحربين العالميتين، أوضح نوري قزلجه أن إيران -خلافاً لكثير من الدول التي أقام فيها المحتلون قواعد عسكرية وأحدثوا تغييرات في ثقافاتها ولغاتها- وقفت صامدة بفضل وعي شعبها، وحافظت على سلامة أراضيها واقتدارها ولغتها الفارسية، لافتاً إلى أن العالم ينظر إلى إيران اليوم بهذه الصورة أيضاً.

وفي جانب آخر من كلمته، تطرق وزير الزراعة إلى التطورات الأخيرة قائلاً: نحن نشهد في مرحلة حساسة من التاريخ انتصار الشعب في مواجهة أعقد الحروب غير المتكافئة؛ وتتمثل مهمتنا اليوم أولاً في تقدير قيمة هذا الانتصار، وثانياً في عدم السماح بأن تكون هذه المكاسب الكبيرة عرضة للمصالح الشخصية أو الحزبية.