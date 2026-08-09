فيرمين يوجه رسالة حماسية لجماهير برشلونة

أكد لاعب ​برشلونة​ ​فيرمين لوبيز​ جهوزيته واستعادته لعافيته بعد التعافي من الإصابة، مشيراً إلى أنه يعمل بجد لاستعادة إيقاع المباريات كاملاً.

وفي تصريحات صحفية، أشاد فيرمين بجودة لاعبي "لاماسيا" والجهوزية العالية للفريق خاصة بعد مواجهة ​نوتنغهام فورست​ واودينيزي وديا، مؤكداً أن الصيف كان شاقاً على الصعيد الذهني أثناء غيابه.

وحول الشائعات المتعلقة بصفقة رودري وإمكانية رحيل فيران توريس إلى باريس سان جيرمان، رفض فيرمين التدخل في القرارات الإدارية، مؤكداً احترامه للزملاء في الفريق ولما يقرره ديكو والإدارة الرياضية.

كما أعرب عن أسفه لوداع رونالد أراوخو، متمنياً له التوفيق ومواصلة النمو والعودة في الموسم المقبل.