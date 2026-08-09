الفيفا يتهم اطرافاً خفية بمحاولة الاطاحة بانفانتينو

اصدر ​الاتحاد الدولي لكرة القدم​ (فيفا) بياناً رسمياً هاجم فيه ما وصفه بـ "محاولات ممنهجة" لتقويض المنظمة ورئيسها جياني إنفانتينو.

وشدد البيان على أن انفانتينو يتكئ على تفويض ديمقراطي من 211 اتحاداً عضواً، رافضاً أي إجراءات لانتخابات الرئاسة تتجاوز اللوائح والأنظمة الأساسية.

واتهم الفيفا أطرافاً لم يسمّها باللجوء إلى الادعاءات والمعلومات المغلوطة للتعويض عن عجزها في كسب الدعم عبر الصناديق الانتخابية.

وفي حين أكد الاتحاد ترحيبه بالرقابة المشروعة، وجزم باتخاذ مواقف حازمة ضد التقارير المضللة، متمسكاً بمواصلة خططه لتطوير اللعبة عالمياً ومواجهة المصالح التقليدية المعارضة للتغيير.