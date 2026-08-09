اراوخو في الطريق الى ميرسيسايد لإتمام انتقاله لليفربول

افادت تقارير صحفية أن المدافع الأوروغوياني ​رونالد اراوخو​ يتوجه الى مدينة ميرسيسايد لإجراء الفحوصات الطبية التمهيدية قبل انضمامه الرسمي لنادي ليفربول الإنكليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقاً للتفاصيل المعلنة حول الصفقة، يتضمن الاتفاق إعارة اللاعب مع تكفل نادي ليفربول بدفع راتبه بالكامل طوال فترة الإعارة.

كما يشتمل العقد على بند خيار الشراء النهائي بقيمة 55 مليون يورو بعد انتهاء فترة الإعارة.

وتأتي هذه الخطوة لتعزيز الخط الخلفي لفريق ليفربول في الموسم الجديد، بعد إتمام الاتفاق بين جميع الأطراف المعنية.