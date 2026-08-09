ازمة دي يونغ تُربك حسابات برشلونة

أفادت تقارير صحفية أن هناك حالة من الاستياء تسود داخل إدارة نادي ​برشلونة​ جراء تطورات إصابة اللاعب الهولندي ​فرينكي دي يونغ​. ورغم مرور ستة أسابيع على غيابه عن الملاعب، لم تسجل حالته الصحية أي تحسن ملموس.

وترى الإدارة الرياضية والتقارير الطبية الواردة من صحيفة "سبورت" أن الحل الأمثل يتطلب تدخلاً جراحياً لضمان التعافي الكامل، إلا أن اللاعب يُصر حتى الآن على رفض خيار الجراحة ومواصلة العلاج التحفظي. هذا التباين في وجهات النظر يثير تساؤلات حول موعد عودته للمشاركة، ويزيد من تعقيد خيارات المدرب في خط الوسط قبل الاستحقاقات القادمة.