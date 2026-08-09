انتر ميامي يقترب من جمع نيمار وميسي وسواريز مجدداً

​أفاد تقارير صحفية بأن النجم البرازيلي ​نيمار​ دا سيلفا قد ينتقل للعب في صفوف نادي ​انتر ميامي​ الأميركية بدءًا من عام 2027.

ويُعد الفريق الأميركي، الذي يضم حاليًا نجومًا بارزين مثل ​ليونيل ميسي​، ​لويس سواريز​، و​كاسيميرو​، الوجهة الأكثر ترجيحًا للاعب سانتوس السابق لإنهاء مسيرته الكروية الحافلة. وتتطلع إدارة إنتر ميامي لمواصلة استقطاب الأسماء الكبيرة في عالم كرة القدم لتعزيز القوة الهجومية والترويجية للفريق، مما يمهد الطريق لإعادة لمّ شمل الثلاثي الشهير مجددًا في الدوري الأميركي والمنافسة على الألقاب المحلية والقارية خلال المواسم القادمة.