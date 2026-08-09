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رمز الخبر: 228092
تأريخ النشر : 2026August09 - 21:04
سرویس کیهان عربی » اخبار
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انتر ميامي يقترب من جمع نيمار وميسي وسواريز مجدداً

 

أفاد تقارير صحفية بأن النجم البرازيلينيماردا سيلفا قد ينتقل للعب في صفوف ناديانتر مياميالأميركية بدءًا من عام 2027.

ويُعد الفريق الأميركي، الذي يضم حاليًا نجومًا بارزين مثلليونيل ميسي، لويس سواريز، وكاسيميرو، الوجهة الأكثر ترجيحًا للاعب سانتوس السابق لإنهاء مسيرته الكروية الحافلة. وتتطلع إدارة إنتر ميامي لمواصلة استقطاب الأسماء الكبيرة في عالم كرة القدم لتعزيز القوة الهجومية والترويجية للفريق، مما يمهد الطريق لإعادة لمّ شمل الثلاثي الشهير مجددًا في الدوري الأميركي والمنافسة على الألقاب المحلية والقارية خلال المواسم القادمة.

 

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