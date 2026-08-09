الفاريز يستعد لمحادثات مع سيميوني حول مستقبله

كشف الصحفي غاستول ايدول عن استمرار اهتمام نادي ​برشلونة​ الاسباني بالتعاقد مع المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتشير هذه التقارير إلى أن اللاعب جوليان ألفاريز لا يرغب في الاستمرار مع أتلتيكو مدريد، حيث يُرتقب أن يجري محادثات مع المدرب دييغو سيميوني لبحث مستقبله مع الفريق. وفي السياق ذاته، يبدي نادي برشلونة الاستعداد لرفع عرضه المالي ليصل إلى 120 مليون يورو لإتمام الصفقة، وسط تفاؤل بإمكانية حسمها نظرًا لامتلاك اللاعب فرصة جيدة للانتقال إلى صفوف الفريق الكتالوني.