دي بول يهدئ أحزان ميسي بهدف مع انتر ميامي

سجل اللاعب ​رودريغو دي بول​ هدفاً لصالح فريقه إنتر ميامي، حرص عقب تسجيله على إهدائه بشكل خاص إلى زميله ​ليونيل ميسي​.

وجاءت هذه اللفتة التضامنية من دي بول دعماً لميسي في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها حالياً عقب وفاة والده.

وتأتي هذه الاحتفالية لتعكس عمق العلاقة الشخصية والمهنية التي تجمع بين اللاعبين داخل الملعب وخارجه، حيث حرص دي بول على مساندة قاطور المنتخب الأرجنتيني ونجم إنتر ميامي في هذا التوقيت الأليم، مؤكداً على روح التكاتف والزمالة التي تميز مسيرتهما الرياضية المشتركة في صفوف الفريق.