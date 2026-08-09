مورينيو: تجديد عقد فينيسيوس هو الاهم حاليًا

​علق المدرب البرتغالي ​جوزيه مورينيو​ على تجديد عقد النجم البرازيلي ​فينيسيوس جونيور​ مع نادي ​ريال مدريد​، مؤكدًا أن هذه الخطوة هي الأهم في الوقت الحالي. وأوضح مورينيو في تصريحاته أن حسم ملف التجديد يمثل مصدر سعادة كبرى للاعب وللمنظومة بأكملها داخل الفريق.

وتأتي هذه التصريحات لتؤكد أهمية الاستقرار الفني والتنفيذي الذي يوفره الاستمرار طويل الأمد مع النجم البرازيلي، نظرًا لمكانته الكبيرة ودوره المحوري في خطط النادي المستقبلي. حيث يسهم هذا التجديد في رفع معنويات المجموعة وتأمين القوام الأساسي للجميع خلال المرحلة القادمة.