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تأريخ النشر : 2026August09 - 21:04
فنربخشة يقترب كثيراً من التعاقد مع لوكاكو
بات المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو قريبًا أكثر من أي وقت مضى من الانتقال إلى صفوف فنربخشة التركي، في ظل تقدم المفاوضات بين جميع الأطراف خلال الساعات الأخيرة.
وبحسب آخر المستجدات، فقد توصل فنربخشة إلى اتفاق مبدئي مع لوكاكو على الشروط الشخصية، فيما تتواصل المفاوضات مع نادي نابولي من أجل حسم التفاصيل المتعلقة بقيمة الصفقة.
وكان النادي التركي قد تقدم بعرض افتتاحي بقيمة 6 ملايين يورو، إلا أن نابولي رفض العرض، ما دفع فنربخشة إلى التحرك سريعًا وإعداد مقترح جديد بقيمة وشروط محسّنة، من المنتظر إرساله إلى النادي الإيطالي.