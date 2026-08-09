فنربخشة يقترب كثيراً من التعاقد مع لوكاكو

بات المهاجم البلجيكي ​روميلو لوكاكو​ قريبًا أكثر من أي وقت مضى من الانتقال إلى صفوف ​فنربخشة​ التركي، في ظل تقدم المفاوضات بين جميع الأطراف خلال الساعات الأخيرة.

وبحسب آخر المستجدات، فقد توصل فنربخشة إلى اتفاق مبدئي مع لوكاكو على الشروط الشخصية، فيما تتواصل المفاوضات مع نادي ​نابولي​ من أجل حسم التفاصيل المتعلقة بقيمة الصفقة.

وكان النادي التركي قد تقدم بعرض افتتاحي بقيمة 6 ملايين يورو، إلا أن نابولي رفض العرض، ما دفع فنربخشة إلى التحرك سريعًا وإعداد مقترح جديد بقيمة وشروط محسّنة، من المنتظر إرساله إلى النادي الإيطالي.