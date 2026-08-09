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رمز الخبر: 228088
تأريخ النشر : 2026August09 - 21:04
سرویس کیهان عربی » اخبار
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فنربخشة يقترب كثيراً من التعاقد مع لوكاكو

 

بات المهاجم البلجيكيروميلو لوكاكوقريبًا أكثر من أي وقت مضى من الانتقال إلى صفوففنربخشةالتركي، في ظل تقدم المفاوضات بين جميع الأطراف خلال الساعات الأخيرة.

وبحسب آخر المستجدات، فقد توصل فنربخشة إلى اتفاق مبدئي مع لوكاكو على الشروط الشخصية، فيما تتواصل المفاوضات مع نادينابوليمن أجل حسم التفاصيل المتعلقة بقيمة الصفقة.

وكان النادي التركي قد تقدم بعرض افتتاحي بقيمة 6 ملايين يورو، إلا أن نابولي رفض العرض، ما دفع فنربخشة إلى التحرك سريعًا وإعداد مقترح جديد بقيمة وشروط محسّنة، من المنتظر إرساله إلى النادي الإيطالي.

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