نجوم ريال مدريد يعودون للتدريبات

أفادت تقارير صحفية أن صفوف ​ريال مدريد​ تكتمل بعودة الخماسي ​كيليان مبابي​، ​جود بيلينغهام​، أوريلين تشواميني، إبراهيما كوناتي، ومارك كوكوريلا إلى التدريبات الجماعية، بحسب ما أفاد به الصحفي ميلشور رويز عبر شبكة كادينا كوبي.

وبذلك يستعيد الفريق العاصمي قوته الضاربة بعد انتهاء فترة الراحة الممنوحة للاعبين الدوليين المشاركين في البطولات القارية الأخيرة. وتأتي هذه العودة الجماعية لتمنح الجهاز الفني فرصة بدء التحضيرات الميدانية بالتشكيلة الكاملة استعداداً للاستحقاقات الرسمية القادمة في الموسم الجديد، حيث يكتمل النصاب التدريبي لأول مرة هذا الصيف وسط تطلع الطاقم الفني لاستعادة الجاهزية البدنية والتكتيكية الكاملة للمجموعة قبل انطلاق المنافسات المحلية والقارية.