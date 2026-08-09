محمد صلاح مطلوب امام القضاء المصري

يواجه النجم المصري ​محمد صلاح​ لاعب ​طرابزون سبور​ التركي نزاعا قضائيا في مصر بعدما أصدرت محكمة القاهرة الجديدة قرارا بإلزامه بالحضور شخصيًا أمامها خلال أيلول المقبل لأداء اليمين الحاسمة في دعوى تتعلق بمطالبة بأتعاب محاماة.

وحددت الدائرة المدنية المختصة بمحكمة القاهرة الجديدة الابتدائية جلسة 6 أيلول 2026، لحضور صلاح بشخصه أمام المحكمة، في الدعوى رقم 7826 لسنة 2025 مدني كلي المقامة من المحامي عمرو فرج الله مرسي عبد التواب.

وتتعلق الدعوى بمطالبة المحامي بإلزام محمد صلاح بسداد مستحقات مالية قال إنها تمثل أتعابا عن أعمال قانونية وإدارية واستشارات وملفات قضائية تولى مباشرتها لصالح اللاعب خلال السنوات الماضية

وأوضحت المحكمة أن عدم حضور صلاح لأداء اليمين، أو امتناعه عن أدائها من دون مسوغ قانوني، قد يترتب عليه اعتباره "ناكلاً عن اليمين"، بما يستتبع الآثار القانونية المقررة في هذه الحالة.