اقتراب امتلاك القاهرة الطائرات الاستراتيجية الصينية Y-20 يثير المخاوف

روسيا اليوم/ أثار تسليط بكين الضوء على طائرة النقل الاستراتيجي Y-20 في السياق المصري تكهنات واسعة حول اقتراب القاهرة من امتلاك هذه القدرات الجوية الثقيلة. وتفتح هذه الإشارات غير المباشرة الباب أمام تساؤلات حول مستقبل التعاون الدفاعي بين البلدين في ظل التحديات الأمنية الإقليمية.

وكشف تقرير لموقع الدفاع العربي، أن تركيز موقع تابع لوزارة الدفاع الصينية على طائرة النقل الاستراتيجي Y-20 وربط الحديث عن قدراتها بالسياق المصري أثار تساؤلات حول ما إذا كانت بكين تلمح بصورة غير مباشرة إلى احتياج القاهرة لهذا النوع من الطائرات. وبينما لم تعلن مصر أو الصين رسميا عن أي صفقة لاقتناء هذه الطائرة فإن الإشارة إلى مصر في هذا السياق تكتسب أهمية خاصة في ظل موقعها الجغرافي الحساس وتعدد التحديات الأمنية المحيطة بها وحاجتها إلى قدرات نقل عسكري ثقيل تتيح تحريك القوات والمعدات بسرعة عبر مسافات بعيدة.