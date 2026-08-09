الأمم المتحدة توثق 67 هجوما على المدارس في السودان

روسيا اليوم/ كشفت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، عن توثيق 67 هجوما على المدارس في السودان، فيما جرى الإبلاغ عن 154 حالة استخدام عسكري لمرافق التعليم.

وأكدت أمينة محمد أمام اجتماع عقده أعضاء مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة فيما يُعرف بـ"صيغة أريا"، التي تُعقد خارج إطار الاجتماعات الرسمية أن "الأمم المتحدة وثقت منذ 2024 أكثر من 67 هجوما على المدارس بأنحاء السودان، فيما تم الإبلاغ عن أكثر من 154 حالة استخدام عسكري للمدارس".

وأشارت إلى أن الحرب سلبت مستقبل أطفال السودان، حيث حرمتهم من التعليم. وتعرضت مدارس عديدة في الخرطوم والجزيرة ومنطقة كردفان الكبرى للتدمير واستُغلت كثكنات عسكرية، كما أن بعض المدارس باتت مراكز إيواء للنازحين. ويُعد إقليم دارفور الأكثر تضررا في قطاع التعليم، حيث أشارت بيانات عنقود التعليم التي نُشرت في يناير 2026، إلى توقف 97% من المدارس في شمال دارفور، فيما تعمل 13% فقط من مدارس جنوب دارفور، وترتفع النسبة إلى 27% في غرب دارفور.