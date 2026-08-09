وزير خارجية مصر: مساعي تقسيم ليبيا خط أحمر بالنسبة للقاهرة

روسيا اليوم/ أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن مساعي تقسيم ليبيا تمثل خطا أحمر بالنسبة لمصر، داعيا الأطراف الليبية في الشرق والغرب والجنوب إلى التوحد والحفاظ على وحدة الدولة.

وقال عبد العاطي، خلال مقابلة تلفزيونية، إن وجود كيانات خارج سياق الدولة في ليبيا يمثل مشكلة أمام استدامة الأمن والاستقرار، مشيرًا إلى أن بلاده ترى في توحيد المؤسسة العسكرية والمؤسسات المالية الضمان الأساسي لتحقيق الاستقرار في البلاد.

وأوضح وزير الخارجية المصري أن القاهرة قطعت شوطًا منذ بداية تحركاتها في ملف توحيد المؤسسات الليبية، مؤكدًا استمرار دعمها للمساعي الرامية إلى إنهاء الانقسام وتعزيز مؤسسات الدولة.

وفي سياق متصل، أعلن عبد العاطي دعم مصر لمختلف المبادرات المطروحة بشأن ليبيا، بما في ذلك مبادرة المبعوثة الأممية هانا تيتيه، إلى جانب المبادرة الأمريكية، مؤكدًا أن المقاربة المصرية تجاه الأزمة الليبية تقوم على التواصل مع مختلف الأطراف.