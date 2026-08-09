خارطة طريق تركية لإعادة السوريين اللاجئين لديها إلى ديارهم

روسيا اليوم/ تنسق الدولة التركية مع المنظمة الدولية للهجرة من أجل إعداد خطة عمل أشبه ما تكون بخارطة طريق جديدة تساعد السوريين على العودة الطوعية إلى بلادهم. ويعتمد البرنامج على خطة لا تنتهي عند البوابات الحدودية بل تتضمن برنامج دعم يطال العائدين قبل مغادرتهم وبعد وصولهم إلى سوريا. وبموجب البرنامج الجديد ستكون هناك حوافز تشجيعية ومجموعة من الخدمات تشمل توفير وثائق السفر والرعاية الصحية والنقل البري والجوي إلى جانب الدعم والمعلومات اللازمة قبل العودة.

كما يشتمل البرنامج على استقبال لائق للعائدين عند وصولهم إلى سوريا والتكفل لنقلهم إلى المدن التي يقصدونها فضلًا عن متابعة أوضاعهم ومراقبة عملية اندماجهم وتكيفهم مع ظروف الحياة بعد العودة.

وتتصدر أولويات خارطة الطريق هذه القائمة على التعاون بين وزارة الداخلية التركية والمنظمة الدولية للهجرة تعزيز القدرات اللوجستية للمعابر الحدودية ومعالجة القضايا المتعلقة بالهوية وتسجيل السكان وسندات الملكية.