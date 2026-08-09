موجة غضب بعد تصريحات مسيئة ضد المسلمين أطلقها قيادي بريطاني

روسيا اليوم/ أثار تشارلي داونز، المتحدث باسم حزب "استعادة بريطانيا" اليميني المتطرف، موجة من الغضب والإدانة من كثيرين بعد تصريحات وصف فيها المسلمين بأنهم "أقلية بريطانية" مقارنة بالمسيحيين. وقال داونز، في مقابلة مع قناة "توك تي في"، ردا على سؤال حول ما الذي يجعل الشخص بريطانيا: "الأمر يتعلق بأمر أعمق بكثير، يتعلق بالارتباط بهذه الأرض، ويتعلق بالأسلاف هنا. أكثر من أي شيء آخر، إنه الإيمان المسيحي، إنه النسب والإيمان المسيحي. أنت بالتأكيد أقل بريطانية إذا كنت لا تؤمن بالمبادئ المسيحية. إذا كان الشخص مسلما، فهو بالتأكيد أقل بريطانية".

وتصاعدت الانتقادات من مختلف الأوساط الدينية والسياسية، حيث وصفت البارونة غوهير، عضو مجلس اللوردات، التصريحات بأنها "لا تستبعد المسلمين فحسب، بل تستبعد أيضا الأشخاص من الديانات الأخرى ومن لا دين لهم"، مشيرة إلى أن 37% من البريطانيين في آخر تعداد ليس لديهم دين، ومتسائلة: "إذا كان النسب هو الذي يحدد البريطانية، فأين يترك ذلك العائلة المالكة؟".