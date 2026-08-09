"نيويورك تايمز": الإدارة الأميركية تسعى لتنصيب قيادة جديدة في كوبا

العالم/ أفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلا عن مسؤولين أميركيين، ان الاستخبارات الأميركية خلصت إلى أن كوبا تشبه إيران أكثر من فنزويلا، وقالوا ان الإدارة الاميركية برئاسة دونالد ترامب تبحث عن مسؤول كوبي حالي أو سابق يمكن إقناعه بتولي قيادة الحكومة في هافانا، وسط تحذيرات من أن يؤدي تحرك واشنطن إلى صعود شخصية أكثر تشدداً.

وتستهدف خطة الإدارة الأميركية الى تعديل النظام القائم في البلاد أكثر من السعي إلى تغيير الحكم، بحسب تقرير الصحيفة. وفي هذا الإطار، ضغطت إدارة ترامب على أجهزتها الاستخباراتية لتحديد شخصية كوبية تشبه ديلسي رودريجيز، التي أصبحت رئيسة مؤقتة لفنزويلا بعدما اعتقلت القوات الأميركية الرئيس السابق للبلاد نيكولاس مادورو في يناير الماضي. وينظر المسؤولون الأميركيون إلى رودريجيز باعتبارها شخصية براغماتية يمكنها تولي السلطة بسلاسة، ومستعدة للعمل بشكل وثيق مع واشنطن، فيما يرى آخرون أنه يمكن العثور على شخصية مماثلة في كوبا.

وبحسب مسؤولين أميركيين، لا توجد سوى قلة من "المسؤولين البراغماتيين" المستعدين لتولي السلطة في كوبا في حال ألقت القوات الأميركية القبض على راؤول كاسترو، الرئيس الكوبي السابق الذي لا يزال يتمتع بنفوذ سياسي هائل، أو تمكنت بطريقة ما من إزاحة القيادة الحالية.