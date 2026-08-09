البنتاغون يطالب شركات التصنيع تسريع إنتاج الأسلحة والذخائر

العالم/ طلبت وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) من شركات التصنيع العسكري تسريع إنتاج وتسليم الأسلحة والذخائر، وذلك في ظل تسريبات متوالية عن استنزاف مخزونات الأسلحة الأمريكية جراء العدوان الصهيوأميركي على إيران.

نقلت ذلك صحيفة "الواشنطن بوست" عن مذكرة لوزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، بيّن فيها ستيف فاينبرغ نائب وزير الحرب لتلك الشركات أن أمامها 21 يوما لتقديم خطط لتسريع آجال تسليم الأسلحة والذخائر بشكل ملحوظ، مؤكدا أن دورات الإنتاج التي تستغرق سنوات غير مقبولة وأن على الشركات تسريع عمليات التسليم وتعزيز طاقتها الإنتاجية الآن.

وحدد فاينبرغ عدة برامج تسليح بالغة الأهمية بما في ذلك الجيل القادم من الصواريخ الاعتراضية، وقال إن الوزارة تُجري تحولات جذرية في كيفية تطوير وإنتاج ونشر القدرات العسكرية لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.

وفي وقت سابق، السبت، كشف مسؤولون أمريكيون كبار لصحيفة "نيويورك تايمز" أن استنزاف مخزونات الأسلحة الأمريكية، جراء الحرب على إيران، وصل إلى مستويات مقلقة، أدت إلى سحب الذخائر المخصصة لآسيا وأوروبا، محذرين من تداعيات طويلة الأمد.