وقفة احتجاجية في برلين دعما لفلسطين وتنديداً بجرائم الكيان الصهيوني

طهران/ارنا- شهدت العاصمة الألمانية برلين، وقفة احتجاجية دعما لفلسطين وتنديداً بجرائم الاحتلال الصهيوني ، حيث رفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية وهتفوا شعارات تضامنية، معلنين دعمهم الكامل للشعب الفلسطيني ورفضهم القاطع لممارسات الاحتلال في الأراضي المحتلة.

وأفادت «إرنا» يوم الأحد -نقلاً عن موقع «ميدل إيست مونيتور»- أن متظاهرين في برلين احتشدوا أمس السبت دعماً لفلسطين، ومنددين بممارسات الاحتلال الصهيوني. وكان المحتجون قد نظموا مسيرةً في شوارع المدينة، حاملين اللافتات والأعلام الفلسطينية، حيث رددوا شعارات تعبر عن تضامنهم الكامل مع الشعب الفلسطيني.

يذكر أن حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 73384 شهيدا و 174242 مصابا, حسب ما أفادت به السلطات الصحية الفلسطينية, السبت.